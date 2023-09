Die angespannte Personallage in den heimischen Krankenhäusern hat in einem Wiener Spital dazu geführt, dass ein offenbar aus dem Bett gestürzter Patient auf dem Boden lag. Wie lange, ist unklar.

Ein Foto wurde der "Kronen Zeitung" zugespielt. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) forderte via Aussendung eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls in der Klinik Donaustadt.

Patient musste in Wiener Krankenhaus auf dem Boden liegen

Er kritisierte außerdem, dass ein Foto gemacht wurde, bevor dem Patienten geholfen wurde. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich immer zuerst um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Es könnte auch um Sekunden gehen. Da hat kein Ersthelfer Zeit für ein Fotoshooting zu haben. Das ist für mich inakzeptabel", konstatierte Hacker. Er verlangte vom Führungspersonal des Krankenhauses, dem ärztlichen Direktor wie auch von der Pflegedirektorin rasch eine lückenlose Aufklärung. Entstanden ist das Foto laut "Kronen Zeitung" in der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie. Am Sonntag sollen auf einer Station zehn Patienten in Gangbetten gelegen sein, heißt es in dem Bericht.