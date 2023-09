Personalnot und gesperrte Betten in Wiener Spitälern

Die Personalsituation in den Häusern des städtischen Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) sei weiterhin angespannt. Derzeit seien 949 Betten gesperrt.

Wiener Wigev bereitet sich auf Infektionswellen im Herbst vor

Man bereite sich aktuell auf die kommenden Infektionswellen - etwa auf die Grippeerkrankungen - vor, berichtete eine Sprecherin. Eine Veränderung zeichnet sich bereits in Sachen Coronavirus ab. Nach einer Phase im Sommer mit nur sehr wenig Erkrankten steigen die Zahlen laut Wigev hier nun wieder an. Dramatisch sei der Anstieg an Erkrankungen in den Kliniken aber nicht, wurde versichert. Konkret befinden sich aktuell 58 Personen mit einer Covid-Diagnose in stationärer Behandlung. Drei davon befinden sich auf einer Intensivstation.