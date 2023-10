Passanten überwältigten Messer-Mann in Wien-Meidling

Passanten in Wien-Meidling schritten am Samstag ein, als ein 56-Jähriger den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau auf offener Straße mit einem Messer bedrohte.

Nachdem eine Frau ihre beiden Töchter am 7. Oktober gegen 13.30 Uhr von ihrem Ex-Mann (56, Stbg.: Österreich) in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling abgeholt hatte, soll dieser ihren neuen Lebensgefährten (47) auf offener Straße mit einem Klappmesser bedroht haben. Zuvor soll der 56-Jährige seine beiden Töchter auch aufgefordert haben, nicht in das Auto des 47-Jährigen zu steigen.