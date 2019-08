Passant brach 30-Jährigem die Nase: Prozess vertagt

Am Montag kam es zu einer Verhandlung am Wiener Landesgericht. Ein Passant soll einem 30-Jährigen in Wien-Simmering die Nase gebrochen haben. Laut dem Angeklagten handelte es sich dabei um Notwehr.

Wie schnell in Wien-Simmering Nasen zu Bruch gehen können, hat am Montag eine Verhandlung am Landesgericht gezeigt. Ein 30-Jähriger passierte am 6. April 2019 einen Gemeindebau-Durchgang an der Simmeringer Hauptstraße und streifte dabei im Vorbeigehen an einem entgegenkommenden Mann an. Die unabsichtliche Berührung soll jenen dazu bewogen haben, dem 30-Jährigen einen Kopfstoß zu versetzen.