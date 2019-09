"Pass Egal Wahl" in Wien

Am heutigen Dienstag können auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme zur Nationalratswahl abgeben. Bei der letzten "Pass Egal Wahl" wählten 2.000 Menschen aus 75 Ländern.

Die "Pass Egal Wahl" soll ein Stimmungsbild bei den Mitbürgern ohne österreichische Staatsbürgerschaft zeigen. An fünfzehn Standorten in ganz Österreich öffnen dafür heute die Wahllokale. In Wien kann man am Minoritenplatz seine Stimme abgeben. Das Ergebnis wird zwar nicht repräsentativ sein, betont SOS Mitmensch, doch immerhin rechnen die Initiatoren mit einem neuen Beteiligungsrekord. "Wir wollen die größte "Pass Egal Wahl" der Geschichte abhalten, um der wachsenden Demokratiekluft in Österreich entgegenzutreten", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Erstmals gibt es dafür auch Wahllokale in allen Bundesländern.