Partystimmung zum Auftakt des Donauinselfests in Wien

Trotz strikter Zugangsbeschränkungen und virusbedingten Abstrichen ließen sich die Besucher des Wiener Donauinselfests am Freitag nicht davon abhalten, Party zu machen. "Der erste Tag ist grandios gelaufen", freute sich der Cheforganisator, negative Zwischenfälle gab es keine.

Besucher wegen Coronavirus auf 42.000 begrenzt

Keine Zwischenfälle gemeldet: "Erster Tag grandios gelaufen"

Ganz ohne Abstriche ging es virusbedingt freilich nicht: Das Partyareal, bestehend aus ausschließlich von heimischen Künstlerinnen und Künstlern bespielten vier Bühnen in drei Areas, verströmte von Anfang an eine gewisse Sperrzonenatmosphäre. Denn soviel Laufmeter, oder besser Laufkilometer an Sperrgittern hat die Donauinsel bisher wohl kaum gesehen. Damit wurden die Stagebereiche großflächig abgegrenzt, um Nichtberechtigten keinen Schlupfwinkel zu bieten. Für die Einlasskontrollen wurden eigene Schleusen errichtet.

FM4-Bühne als Party-Hotspot

Nach eher spärlichem Zulauf - bis auf die GÖD/ARBÖ-Radiobühne startete das Programm erst in den fortgeschrittenen Nachmittagsstunden - füllte sich das Areal dann aber doch zusehends, wobei sich bei den Kontrollstellen dank guter Organisation keine Schlangen bildeten. Hotspot war freilich die große Festbühne, die am Freitag von FM4 bespielt wurde. Dort stand das Publikum beim ersten Act, der zwischen Rap und Pop angesiedelten Pippa, anfangs nur grüppchenweise vor der Bühne.

Das änderte sich gegen den Abend hin kontinuierlich. So wurde es bei den frisch gebackenen Amadeus-Gewinnern Hearts Hearts mit ihrem im ganz in Weiß gehaltenen Anzug steckenden Frontmann, der zwischendurch schon mal die Querflöte an die Lippen führte und seine Stimme durch den Autotune schickte, das erste Mal an diesem Abend einigermaßen eng vor der Bühne. Entzückender, melodieverliebter Pop macht eben gute Laune.