Partys auf dem Rücken der Gesundheitskräfte

Ärzte, Pfleger und Physiotherapeuten fordern mehr Solidarität von der Bevölkerung. Die ausgelassene Stimmung unter vielen Mitmenschen während der Coronapandemie sorgen für extreme Belastung in Gesundheitsberufen.

Trotz der hohen Covid-19 Fallzahlen wollen die Menschen gerne wieder reisen, einander treffen, feiern und shoppen. Das würde auf dem Rücken des Gesundheitspersonals geschehen, das durch die anhaltende Pandemie ohnehin oft bis über die körperlichen und physischen Grenzen belastet wird, erklären Medizinerinnen am Dienstag vor Journalisten. In Umfragen fordern Ärzte, Pfleger und Physiotherapeuten daher mehr Solidarität von der Bevölkerung.

Am Anfang waren die Menschen in den medizinischen Berufen Helden, weil sie zur Arbeit gingen und sich um Coronakranke kümmerten, als alle anderen zu Hause bleiben mussten, sagte Galateja Jordakieva von der Ambulanz für Arbeitsmedizin der Medizinischen Universität Wien bei einem vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) veranstalteten Onlinevortrag. Die aufopfernde, sehr belastende Tätigkeit mit Covid-19 Patienten würde mittlerweile aber als Selbstverständlichkeit angesehen.

Gesundheitspersonal ausgelaugt

Die Mediziner, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten und das übrige Krankenhauspersonal würde von der Gesellschaft laut qualitativen Befragungen in Wiener Spitälern mehr Solidarität erwarten, so Ruth Kutalek von der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin der Medizin-Uni Wien. Sie erfahren durch die Pandemie enorme psychische und körperliche Belastungen, und müssen sich zum Schutz für ihre Patienten, sich selbst und ihre Familien "ganz extrem an die Schutzmaßnahmen halten", sagte die Expertin: "Für sie fehlt es vollkommen an Verständnis, dass Leute feiern wollen und unnötig reisen."