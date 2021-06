Partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni in Österreich zu sehen

In Österreich wird am 10. Juni eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Das Himmelsschauspiel wird aber ohne Auswirkungen auf die Umgebung bleiben.

Nach mehr als sechs Jahren wird am 10. Juni in Österreich wieder eine Sonnenfinsternis zu sehen sein. Ein größeres Ereignis wie die partielle Sonnenfinsternis von 2015 wird das aktuelle Himmelsschauspiel allerdings nicht.

Im Schnitt zweimal Sonnenfinsternis pro Jahr

Bei Neumond steht der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne. Durchschnittlich zwei Mal im Jahr verdeckt der Erdtrabant dabei zumindest teilweise die Sonnenscheibe und es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Diese ist allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen. In Wien gab es die letzte partielle Sonnenfinsternis am 20. März 2015, die nächste nach dem aktuellen Ereignis wird - ebenfalls partiell - am 25. Oktober 2022 sein, immerhin mit einer Bedeckung von 30 Prozent.

Imposantes Ereignis für das Jahr 2026 erwartet

Imposanter wird die partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 mit einer Bedeckung von 87 Prozent der Fläche, "der höchste Wert seit 1999", so Pikhard zur APA. Das ganze findet allerdings genau zu Sonnenuntergang statt. Da könnte sich ein Abstecher nach Spanien lohnen, wo dieses Ereignis als totale Finsternis zu beobachten ist. In Wien gab es die letzte totale Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842, die nächste findet erst am 16. Mai 2227 statt.