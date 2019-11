Parteitag: SPÖ Burgenland fixiert Kandidaten für Landtagswahl

Am Samstag stellt die SPÖ Burgenland das Wahlprogramm vor, außerdem werden die Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl im Jänner gewählt.

Die SPÖ Burgenland hält am Samstag in der mittelburgenländischen Gemeinde Raiding ihren Landesparteitag ab. Im Mittelpunkt steht die Wahl der Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl am 26. Jänner.