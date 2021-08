Parteisoldat Nehammer

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Wenn es um Flüchtlinge und Afghanistan geht, agiert der Innenminister ganz im Sinne der neuen ÖVP. Noch ist das wirkungsvoll, es besteht jedoch Grund zur Hoffnung.

Natürlich würde in anderen Ländern nicht durchgehen, was er so von sich gibt zu Flüchtlingen und Afghanistan. Sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn findet die Aussagen schrecklich: Sie seien populistisch und würden nur Angst schüren. Also das glatte Gegenteil dessen, was ein Innenminister schaffen sollte: Ruhe und Ordnung.