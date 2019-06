Parteifinanzierung: NEOS wollen bei Verhandlungen mitreden

Die NEOS wollen in die Verhandlungen zum Thema Parteifinanzierung miteinbezogen werden und fordern mehr Transparenz sowie schärfere Sanktionen.

Die NEOS machen weiter Druck für mehr Transparenz bei der Parteifinanzierung. Klubchefin Beate Meinl-Reisinger und Abgeordnete Irmgard Griss forderten die anderen Fraktionen in einer Pressekonferenz am Dienstag auf, sie in Verhandlungen einzubeziehen.