Parteien-Vergleich: Halbe Million Menschen entschieden sich für wahlkabine.at

Bereits über eine halbe Million Menschen haben den Fragekatalog auf wahlkabine.at ausgefüllt. So konnten die eigenen politischen Positionen mit jenen der Parteien verglichen werden.

"Mein Wahlometer": Sendung wird auf ORF1 ausgestrahlt

Hinter wahlkabine.at steckt ein Redaktionsteam aus Journalisten und Politikwissenschaftlern. Auch ORF1 vertraut auf diese Expertise in der Wahlsendung "Mein Wahlometer". Vor allem die Überprüfung der Antworten der Parteien sind ein wesentlicher Bestandteil der Sendung. Am heutigen Dienstag und am 24. September wird das Format im Hauptabendprogramm ausgestrahlt. Offizielle Kooperationsparnter von wahlkabine.at sind der ORF1 aber auch die Bundesjugendvertretung.