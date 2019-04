Parteien starten in Wien in den EU-Wahlkampf

Als erste Partei startet die SPÖ in den EU-Wahlkampf. Danach folgen FPÖ, NEOS und Grüne. Die ÖVP sowie die Liste JETZT haben noch keinen Termin bekannt gegeben.

Mit der SPÖ beginnt am Samstag die Reihe von Auftaktveranstaltungen für den EU-Wahlkampf. In Wien-Favoriten findet dazu ein “kleiner Parteitag” mit Bundesobfrau Pamela Rendi-Wagner und Listenerstem Andreas Schieder statt.

Offizieller Wahlkampf-Auftakt der Parteien in Wien

Nach und nach folgen die anderen Parteien. Am 26. April starten gleich zwei Parteien in den Wahlkampf: Die FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Harald Vilimsky in der Wiener Lugner City und die NEOS mit Claudia Gamon in der Urania. Tags darauf inszenieren sich die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten, Bundessprecher Werner Kogler, in Wien.