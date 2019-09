Parteien: Spendendeckel laut Experten wohl zulässig

Rechtsexperten nahmen nun die Spendendeckelung für Parteien unter die Lupe. Dabei sind sie der Meinung, dass durch die - im internationalen Vergleich - hohe Parteienförderung Spenden eigentlich überflüssig sind.

Nach der Verschärfung der Transparenzregeln im Juli haben die drei Autoren - Christian Eisner, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Michael Kogler sowie Andreas Ulrich von der für Parteienrecht zuständigen Abteilung im Kanzleramt - ihren 2012 erstmals erschienenen Kommentar überarbeitet und aktualisiert. Ergänzt wurden neben der Judikatur der vergangenen sieben Jahre auch die einschlägigen Regeln in den Ländern.

Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer

Unter anderem zitieren die Autoren ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), das auch für die aktuelle Debatte darüber relevant ist, ob die Parteien wie bisher durch Wirtschaftsprüfer oder doch besser durch den Rechnungshof kontrolliert werden sollten. Die Höchstrichter lassen in dem Erkenntnis aus dem Jahr 2017 eine gewisse Skepsis gegen eine staatliche Einschau in die Parteifinanzen durchblicken. Sie bestätigen die Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer nämlich auch mit dem Hinweis, dass damit die Betätigungsfreiheit der Parteien damit "besonders gewahrt" bleibt, "weil so die unmittelbare Einsicht staatlicher Organe in die Unterlagen und damit verbunden in die Tätigkeit der politischen Partei vermieden wird".