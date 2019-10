Parteien investierten weniger in NR-Wahlkampf

Die Parteien investierten im heurigen Wahlkampf knapp neun Millionen Euro in klassische Werbung.

Die Werbeausgaben der Parteien für den Nationalratswahlkampf sind heuer deutlich niedriger ausgefallen als 2017. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Focus Instituts hervor. Insgesamt wurden knapp 9 Mio. Euro in klassische Werbung investiert (ohne Social Media, Google u.ä.). Am meisten Geld gab die SPÖ aus.