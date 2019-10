Parteien beraten zu Sondierungsgesprächen

Noch geben sich die Parteien bedeckt auf die Frage, wer an den Sondierungsgesprächen in der kommenden Woche teilnehmen wird.

Die Sondierungsgespräche nach der Nationalratswahl sollen kommende Woche fortgesetzt werden. Wer von den anderen Parteien dem Wahlsieger ÖVP entgegentritt, steht aber noch nicht fest. Sowohl SPÖ als auch Grüne sagten am Freitag zur APA, die Entscheidung werde Anfang kommender Woche bekanntgegeben. Die NEOS wollen erst einmal Details vonseiten der ÖVP erfahren, bevor sie Entscheidungen treffen.

Sondierungsgespräche am Mittwoch

Nach einer ersten Runde von Sondierungsgesprächen unter vier Augen mit den Spitzen von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS hatte der mit der Regierungsbildung betraute ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Donnerstag weitere Gespräche angekündigt. Diese Treffen sollen "in größerer Runde" ab Mittwoch stattfinden. Eine genaue Reihenfolge ist nicht bekannt. Ebenso wenig, wie viele Vertreter pro Seite daran beteiligt sein sollen.

Erst einmal aus dem Rennen genommen hat sich die FPÖ, die an den weiteren Gesprächen vorerst nicht teilnehmen will. Allerdings schrieb Parteichef Norbert Hofer am Freitag auf Facebook: "Ich finde Türkis-Grün nicht spannend. Mein Angebot bleibt aufrecht. Sollten die Verhandlungen zwischen Kurz und Kogler oder Rendi-Wagner scheitern, wird die FPÖ ihre staatspolitische Verantwortung nicht vergessen."