Parteien bei Anti-FPÖ-Demo in Wien vereinigt

SPÖ, Grüne und NEOS sprachen sich am Samstag im Rahmen der Großdemo gegen Rechts auf dem Ballhausplatz gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aus.

Drei Parlamentsparteien haben sich am Samstag eine Bühne für eine gemeinsame politische Botschaft geteilt: Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Wien traten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), SPÖ-Obmann Andreas Babler und Stephanie Krisper von den NEOS auf, um sich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ auszusprechen. Die Veranstaltung auf dem Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt war trotz Regens gut besucht.

Gemeinsam gegen Rechtsextremismus: Politiker in Wien auf der Bühne

Hunderte Menschen haben sich zuvor zu einer weiteren Demonstration gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zusammengefunden. Die Appelle der weiteren Rednerinnen und Redner vor dem Bundeskanzleramt an die Politik betrafen allesamt eine neuerliche freiheitliche Regierungsbeteiligung. "Wir erwarten uns ein Versprechen der Parteien, dass sie am Ende des Tages nicht koalieren", sagte etwa einer der Organisatoren, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Kultur und Wirtschaft warnen vor Rechtsextremismus

Ähnliche Botschaften kamen unter anderem auch von Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. "Medien sind für Rechtsextreme kein Randthema", warnte sie. Klaudia Frieben vom Österreichischen Frauenring setzte sich für die reproduktiven Rechte von Frauen ein. Gegen eine "Faktenbefreitheit" von Rechtsextremisten sprach eine Vertreterin von "Fridays for Future" an. Unternehmer Niki Griller Stellung sieht wiederum die Wirtschaft durch Rechtsextremismus in Gefahr, denn: "Festungen gehören in die Vergangenheit."