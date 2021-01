Parmesan im AK-Test: Gute Noten für geriebenen italienischen Käse

Konsumentenschützer der AK Oberösterreich haben ein Produkt unter die Lupe genommen, die aus der italienischen Küche nicht wegzudenken ist: fertig geriebenen Käse. Das Ergebnis ist durchwegs positiv.

Zwölf Parmesan-Produkte im Test: Zum Großteil gut

Zehn von zwölf der untersuchten Fertigprodukte zum Drüberstreuen waren auch am Ende der Mindesthaltbarkeit noch genießbar, so das am Mittwoch präsentierte Ergebnis.