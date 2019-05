Parlamentsumbau in Wien: Bauarbeiten voll im Gange

Die Umbauarbeiten am Parlamentsgebäude in Wien schreiten weiter voran. Im Fokus steht derzeit der Mittelteil.

Während unterirdisch, rundherum und am Dach die Bauarbeiten voll im Gange sind, ist die abgeschottete Säulenhalle völlig unberührt. Darin ist nichts von der riesigen Baustelle Parlament zu sehen, wie ein Medien-Rundgang am Montag zeigte.

Parallel zu den Bauarbeiten läuft die Restaurierung der Oberflächen und der Fenster weiter. In den früheren ÖVP-Klubräumlichkeiten wurde eine Fensterwerkstatt eingerichtet, in der die alten Fenster renoviert werden. In den früheren SPÖ-Klubräumlichkeiten regnet es indes hinein, dort wurde nämlich das Dach abgerissen. Die neue Abdeckung wird zum Teil aus Glas sein und deutlich mehr Tageslicht bringen.