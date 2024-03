Parlamentsbibliothek: Neue Antisemitismus-Schau "Tacheles reden"

In der Parlamentsbibliothek wurde die seit der Neueröffnung des Hauses präsentierte Ausstellung zum Thema Antisemitismus umfassend aktualisiert und unter dem neuen Namen "Tacheles reden. Antisemitismus - eine Bedrohung für die Demokratie" neu konzipiert.

Antisemitismus-Schau in Parlamentsbibliothek soll auch Jugendliche ansprechen

Die Inhalte der Ausstellung sollen nun für ein möglichst breites Publikum zugänglicher aufbereitet sein und auch jugendliche Besucher mehr ansprechen. Der Großteil der Ausstellungstexte stammt vom Kurations- und Ausstellungsplanungsunternehmen bogner.knoll, Ausstellungsgrafik und Gestaltung von look! design, das Konzept für die Medienstationen vom Unternehmen 7reasons Medien GmbH. Inhaltlich haben sich Jugendliche des Dialogprojekts "LIKRAT - Lass uns reden!", das erst vor wenigen Tagen im Parlament mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnet wurde, eingebracht, denn als ein neuer Schwerpunkt wird die Vielfalt des jüdischen Lebens in Österreich dargestellt.

"Antisemitismus ist kein Phänomen der Vergangenheit"

Hier erfährt man an einem Zahlenrad etwa, dass die Jüdische Gemeinde in Wien nur noch 8.353 Mitglieder zählt (gegenüber mehr als 200.000 vor 1938) und es 16 Bildungseinrichtungen, 30 Synagogen und 65 Jüdische Friedhöfe in Wien gibt. Hier erzählen aber an Medienstationen auch jüdische Jugendliche und Erwachsene aus ihrem Alltag. Und dieser beinhaltet immer wieder auch Anfeindungen oder Übergriffe. Denn "Antisemitismus ist kein Phänomen der Vergangenheit". Die Antisemitismusstudie aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass Antisemitismus deutlich im Steigen begriffen ist, und speziell seit dem Hamas-Überfall "grassiert in ganz Europa wieder eine gewisse Angst", sagte Sobotka. "Wir müssen verhindern, dass Jüdinnen und Juden Koffer packen, dass sie wieder Angst haben, hier attackiert zu werden. Der Kampf gegen Antisemitismus ist nicht Aufgabe der Jüdinnen und Juden, er ist unsere Aufgabe." Und daher Aufgabe auch des Parlaments, denn "Antisemitismus ist definitiv antidemokratisch".