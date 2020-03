Parlaments-Baustelle in Wien wegen Coronavirus-Verdachtsfall stillgelegt

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls ist die Parlaments-Baustelle am Mittwoch vorerst stillgelegt worden. Der betroffene Arbeiter befindet sich in seinem Heimatland in häuslicher Quarantäne, so eine Sprecherin der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Die Arbeiten zur Sanierung des Parlaments werden daher vorerst weitestgehend ausgesetzt. Diese Vorsichtsmaßnahme sei mit der vor Ort tätigen Baufirma und anderen großen Auftragnehmern sowie unter Einbindung der Parlamentsdirektion abgestimmt.

Am Mittwoch waren noch 25 Arbeiter auf der Baustelle, um diese ordnungsgemäß zu sichern. Bis Testergebnisse zu dem Verdachtsfall vorliegen, wird diese Vorgehensweise beibehalten, hieß es.