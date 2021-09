Parlamentarier-Konferenz Wien: Globaler Kampf gegen Pandemie gefordert

In einer gemeinsamen Deklaration hat sich die in Wien tagende Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten zur internationalen Solidarität und Zusammenarbeit der Volksvertretungen beim Wiederaufbau nach der Coronavirus-Pandemie bekannt.

Gemeinsame Deklaration bei Parlamentarier-Konferenz

Diese Bemühungen müssten auf "Rechtsstaatlichkeit, demokratischen Grundsätzen und universellen Menschenrechten" basieren, wird in der Deklaration betont. Die Konferenz der Interparlamentarischen Union (IPU), die gemeinsam mit dem österreichischen Parlament organisiert worden war, ging Mittwochabend nach dreitägigen Beratungen zu Ende. Über 800 Parlamentarier aus der ganzen Welt hatten über globale Herausforderungen wie Gleichstellung der Geschlechter, Folgen der Pandemie und Klimawandel zu beraten. Am Donnerstag berieten sie unter UNO-Ägide und IPU-Mitwirkung über das Thema Terrorismusbekämpfung.

In seinen Schlussworten hob Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hervor, für erfolgreiches Agieren der Parlamente bei der Pandemiebekämpfung, der Transformation zu nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaft, der Gleichberechtigung der Geschlechter oder im Kampf gegen den Klimawandel bedürfe es mehr denn je des Vertrauens der Menschen in Politik, Parlamentarismus und Demokratie. Parlamente müssten transparente Orte der Begegnung werden. Die gemeinsame Deklaration sei "ein starkes Zeichen für eine globale parlamentarische Demokratie".

Auch Kurz meldete sich bei Parlamentarier-Konferenz zu Wort

Deklaration zur Pandemiebewältigung

In der Deklaration wird betont, in der Pandemiebewältigung sei bereits signifikanter Fortschritt zu verzeichnen. In der Regenerationsphase sei jedoch besonders auf die Auswirkungen der Krise auf Frauen und Mädchen sowie auf vulnerable und marginalisierte Gruppen zu achten. Gewürdigt wurde der enorme Beitrag der Frauen im Pandemiemanagement. Ihnen müsse ein wesentlicher Anteil an Führungsrollen im Wiederaufbauprozess zugestanden werden. Nach den verheerenden Folgen der Lockdown-Maßnahmen auf die Jugend bedürfe es verstärkter Unterstützung im Bildungssystem und eine größere Repräsentanz der Jugend in den Parlamenten.