Parlament startet "Fachinfoseite"

Das Parlament startet eine neue "Fachinfoseite" mit tieferen Einblicken in den politischen Alltag. Die Seite richtet sich vor allem an Mandatare und Journalisten.

Nachfrage nimmt zu

"Die Nachfrage nach aktuellen und verlässlichen Informationen nimmt stetig zu", erklärt Dienstleiterin Gerlinde Wagner in der Parlamentskorrespondenz. "Es geht darum, parlamentsrelevante Informationen übersichtlich, am Bedarf orientiert und zur 'richtigen' Zeit zur Verfügung zu stellen." Das neue Format bündelt Inhalte, die bisher verstreut auf der Website des Parlaments verfügbar waren, auf einer Plattform und soll auch deren Zugänglichkeit auf mobilen Endgeräten erleichtern. Das Angebot richtet sich an Mandatare und Klubs, Mitarbeiter und Journalisten.