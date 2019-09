Parlament gibt Info-Folder für Erstwähler heraus

Anlässlich der Nationalratswahl am 29. September, brachte das Parlament einen Info-Folder für Erstwähler heraus.

Info-Folder bei den Info-Points des Parlaments

Auch liegen die Folder bei den Info-Points des Parlaments, in der Demokratiewerkstatt sowie bei der Nationalratssitzung im September zur freien Entnahme auf, kündigte die Parlamentsdirektion an. Wer sich den Folder nicht ausdrucken will, kann ihn mittels E-Mail an info@parlament.gv.at bestellen.