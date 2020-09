Parksünder musste in Wien-Leopoldstadt Führerschein abgeben

Am Montag stellte ein 20-Jähriger seinen Pkw im Polizeihalteverbot in Wien-Leopoldstadt ab. Bei einer Überprüfung wurden mehrere Verstöße am Pkw festgestellt, aber auch, dass der 20-Jährige keine Lenkberechtigung besaß.

Gegen 5.30 Uhr parkte ein 20-jähriger Mann seinen Pkw in dem Polizei-Halteverbot vor der Polizeiinspektion Leopoldsgasse. Als die Beamten das rechtswidrig abgestellt Fahrzeug sahen, wurde eine Überprüfung durchgeführt. Dabei wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt.

Wien-Leopoldstadt: 20-Jähriger besaß keine Lenkberechtigung

Das Fahrzeug wies mehrere Mängel auf, von fehlender Zulassung, "Pickerl" und Haftpflichtversicherung bis zu den Kennzeichen, die zu einem anderen Wagen gehören. Über die folgende Anzeige war er dennoch so "schockiert", dass er in der Inspektion vorstellig wurde, um sich nach den Umständen zu erkundigen, berichtete die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass dem jungen Mann die Lenkberechtigung bereits entzogen wurde. Er hatte den Führerschein allerdings nicht beim Verkehrsamt abgegeben. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Der 20-Jährige wurde mehrfach angezeigt.