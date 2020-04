Parksheriff in Wien gleich zwei Mal mit Corona bedroht und angespuckt

Gleich zwei Mal wurde ein Wiener Parksheriff am Dienstag von einem Mann angespuckt, der behauptete, Covid-19-positiv zu sein. Der Mann konnte festgenommen werden, ein Test zeigte ein negatives Ergebnis an.

Gleich zwei Mal ist am Dienstag ein Wiener Parksheriff von einem 33-Jährigen mit dem Coronavirus bedroht worden. Als das Kontrollorgan den Mann um 8.30 Uhr in der Sechshauserstraße beanstandete, weil er seinen Pkw in einer Ladezone abgestellt hatte, hustete jener ihn an und drohte mit einer Infektion mit SARS-CoV-2. Fünf Stunden später spuckte derselbe Mann den Parksheriff unweit vom ersten Tatort an.