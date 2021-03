Parksheriff in Wien-Favoriten von Falschparker attackiert

Am Montag kam es in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Falschparker und einem Parksheriff.

Ein Organ der Parkraumüberwachung wollte am 15. März gegen 10.30 Uhr ein rechtswidrig abgestelltes Fahrzeug in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten beanstanden. Als der 41-jährige österreichische Lenker zu dem Fahrzeug kam, beschimpfte er den Parksheriff und versuchte ihn zu attackieren.