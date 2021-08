Parkpickerl-Kampagne der Wiener ÖVP sorgt für Spott im Netz

Die Wiener ÖVP ist gegen das flächendeckende Packpickerl, das ab März 2022 in Wien gelten wird. Mit einer neuen Kampagne gegen die geplante Maßnahme sorgt die Partei derzeit für Schmunzler im Netz

"Am Nachmittag die Enkerl besuchen? Mit dem Parkpickerl für viele nicht mehr möglich": Die ÖVP Wien sieht mit der Ausdehnung des Wiener Parkpickerls eine Einschränkung der Mobilität: "Für viele könnte so der Besuch der Enkelkinder am Nachmittag zur Gänze ausfallen", so der Tenor.