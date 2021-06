Flächendeckendes Parkpickerl in Wien ist fix

Das flächendeckende Parkpickerl in Wien ist fix. Es soll ab 1. März 2022 gelten und zehn Euro pro Monat kosten. Vereinheitlicht werden auch die Kurzparkzonen in Wien.

Die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien ist fix: Ab 1. März 2022 wird es in der gesamten Bundeshauptstadt eine einheitliche Regelung geben. Die Kurzparkzone wird - mit Ausnahmen in einzelnen Randgebieten - auf die gesamte Stadt ausgedehnt. Anrainer können eine Abstellberechtigung ("Parkpickerl") für ihre Fahrzeuge beantragen. Das Pickerl kostet künftig einheitlich zehn Euro pro Monat.