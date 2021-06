Parkpickerl in ganz Wien: Mehr Parksheriffs gebraucht

Die Kurzparkzone wird im Frühjahr 2022 in Wien fast flächendeckend eingeführt. Damit wird auch Personal gebraucht - neben mehr Parksheriffs muss auch mehr Verwaltungspersonal eingestellt werden.

Wien wird kommendes Frühjahr fast flächendeckend zum Parkpickerl-Gebiet - also zur Kurzparkzone mit Ausnahmegenehmigung für Anrainerinnen und Anrainer in den jeweiligen Bezirken. Die entsprechende Fläche wird künftig doppelt so groß sein wie bisher. Dies macht die Aufstockung der personellen Ressourcen nötig, wie das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch betonte. Auch budgetär schlägt das zu Buche.