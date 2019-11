Parkpickerl-Erinnerungsschreiben wurden wieder versandt

Vor Ablauf der Gültigkeit eines bestehenden Parkpickerls werden von den Bezirksämtern Erinnerungsschreiben an die BürgerInnen versandt - ein Service, das Wienerinnen und Wiener schätzen. Am Mittwoch ging eine neue Tranche hinaus.

Parkpickerl läuft ab: Bezirksämter informieren

Allein im Jahr 2019 gab es bisher 111.873 derartige Schreiben. Am Mittwoch wurde die nächste Tranche an Erinnerungsschreiben zum Ablauf der Gültigkeit des Parkpickerls versandt. Die große Zufriedenheit der BürgerInnen mit diesem Service sowie das einwandfreie Funktionieren zeigen sich auch an der geringen Anzahl an zusätzlichen Urgenzen oder Beschwerden in diesem Zusammenhang, die sich nur im Promillebereich bewegen.