In Wien-Favoriten wurden bereits in den vergangenen Jahren etliche neue Parks errichtet. Laut dem Bezirksvorsteher Marcus Franz geht die Park-Offensive weiter.

Das Interessante dabei ist, dass viele davon nicht auf die Grüne Wiese gesetzt wurden, sondern auf sogenannten „Brownfields“ entstanden, also auf ehemaligen Betriebsgeländen, wie etwa der Helmut-Zilk Park in Wien (70.000 m²) oder auf Industrieverlassenschaften wie das Stadtentwicklungsgebiet Am Kempelenpark (11.500 m² Park plus 17.000m² Dachbegrünung) am ehemaligen Siemens-Areal zwischen Gudrunstraße und Quellenstraße.