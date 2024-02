Parfüm-Diebstahl in Wiener Drogeriemarkt: Zwei Festnahmen

Zwei Männer wurden in einem Drogeriemarkt in Wien-Favoriten festgenommen, nachdem sie beim Diebstahl von Parfums erwischt wurden.

Ein 25-Jähriger und ein 45-Jähriger (beide StA.: Slowakei) wurden am 26. Februar gegen 11.10 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wiener Favoritenstraße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Parfums in ein Sackerl gegeben und anschließend den Kassenbereich ohne zu zahlen passiert haben.