Parfümerie-Einbruch in Bruck an der Leitha: Trio stahl 300 Parfüms

Ende Februar haben drei Männer in Bruck an der Leitha einen Einbruchsdiebstahl in eine Parfümerie begangen. Die Polizei hatte von dem geplanten Coup bereits gewusst und konnte rasch handeln.

Ein Trio soll in Bruck an der Leitha die Eingangstüre eines Geschäfts eingeschlagen und rund 300 Parfüms gestohlen haben.

Trio beging Parfümerie-Einbruch

Weil nach einem Hinweis bereits Ermittlungen liefen, konnten die Männer nach einem Coup am 28. Februar um 3.45 Uhr nur 45 Minuten später in Wien festgenommen werden. Die drei Rumänen im Alter von 30, 31 und 39 Jahren waren bei ihren Einvernahmen geständig, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Festnahme gelang in Wien-Währing

Festgenommen wurde das Trio vor einer Wohnung in Wien-Währing, die im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht worden war. Bei der Durchsuchung des für den Coup verwendeten Fahrzeuges konnte sowohl das gesamte Diebesgut als auch Einbruchswerkzeug sichergestellt werden, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Der Wert der aus dem Parfümeriegeschäft gestohlenen Produkte wurde mit einem niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag angegeben.