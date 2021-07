Papst freute sich über Italien-Sieg bei Fußball-EM

Auch Papst Franziskus hat sich über den Sieg von Italien bei der Fußball-EM gefreut. Das wurde am Montag mitgeteilt.

Papst Franziskus hat sich über den Sieg der italienischen Nationalmannschaft gegen England im Finale der Fußball-Europameisterschaft gefreut. Das teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag mit. Franziskus, der als Fußballfan gilt, "teilte die Freude über den Sieg der argentinischen und der italienischen Nationalmannschaft mit den Menschen in seiner Nähe".

Franziskus betont Werte des Sports

Das Oberhaupt der katholischen Kirche betonte demnach die Bedeutung und die Werte des Sports, jegliches Ergebnis hinnehmen zu können, selbst eine Niederlage. Nur so könne man den Schwierigkeiten im Leben begegnen, erklärte der 84-jährige Argentinier weiter. Am Sonntag bezwang Italien Gastgeber England im Elfmeterschießen mit 3:2. Es ist der zweite EM-Titel in der Geschichte der italienischen Nationalmannschaft. Bereits am Samstag gewann Argentinien das Finale der Copa America gegen Titelverteidiger Brasilien mit 1:0 und krönte sich zum Südamerika-Meister. Papst Franziskus erholt sich derzeit von einer Darmoperation in einer Klinik in Rom. Dort soll er nach Vatikan-Angaben weiter bleiben, um "die Therapie zu optimieren".