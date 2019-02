Papamonat wirkt sich positiv auf die Vater-Kind-Beziehung aus

Ein sogenannter Papamonat unterstützt laut Psychologen nicht nur die frühkindliche Vater-Kind-Beziehung, sondern bereichert auch Väter um emotionale Erfahrungen.

Als Startbaustein könnte ein Papamonat darüber hinaus zu einer besser etablierten Väterkarenz beitragen, die in vielen EU-Ländern längst üblich und bewährt ist, und sollte für moderne, familienfreundliche Unternehmen in Österreich ein Standardangebot für Mitarbeiter sein, hieß es in einer Aussendung des Berufsverbandes am Montag.