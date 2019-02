ÖVP will Rechtsanspruch für Papamonat regierungsintern diskutieren

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ließ mit ihrer Ankündigung eines Rechtsanspruchs auf den Papamonat aufhorchen. Wohl auch in der ÖVP, zeigt sich die Wirtschaft doch sehr skeptisch dazu.

Hartinger-Klein wünscht Rechtsanspruch auf Papamonat

Seit 1. März 2017 wurden für den von der Regierung Familienzeitbonus genannten Papamonat 7.980 Anträge (Privatwirtschaft und Öffentlicher Dienst, Stand September 2018) gestellt. Ein Rechtsanspruch darauf besteht derzeit in der Privatwirtschaft nicht, geht es nach der FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein, soll dieser aber “so rasch als möglich” kommen. Bei der ÖVP klang dies am Montag etwas zurückhaltender. “Wir sind dazu in Gesprächen und werden den Vorschlag regierungsintern klären”, meinte Familienministerin und ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß in einer Stellungnahme gegenüber der APA.