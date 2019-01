"Papagena jagt die Fledermaus" feierte im Theater an der Wien Premiere

Im Theater an der Wien wird zur Fledermausjagd geladen. Das Stück "Papagena jagt die Fledermaus" ist ein wahres Abenteuer für Kinder und feierte am Samstag Premiere.

Oper für Kinder – das klingt für Eltern oftmals nach: Kinder zum Stillsitzen anhalten und dabei auch noch zum Leisesein. Im Theater an der Wien geht das anders. “Papagena jagt die Fledermaus” heißt ein Opernabenteuer für Sechs- bis Zehnjährige, das als launige Backstageführung angelegt ist. Am Samstagvormittag war Premiere.

Fledermausjagd im Opernhaus: Premiere im Theater an der Wien Bekannte Stücke von Strauss und Mozart begleiten die Jagd nach der frechen Fledermaus und führen vor, neben, hinter, unter und schließlich auf die Bühne: An der “Zauberflöte” und der “Fledermaus” haben sich die Macher (Anna Katharina Bernreitner & Catherine Leiter, Arrangements von Leonard Eröd) frank und frei bedient und aus ihren Figuren, Texten und Melodien eine eigene Geschichte gebastelt.

Die geht so: Der gelangweilte Prinz Orlofsky (Savva Tikhonov) lädt zur dicken Geburtstagsparty in sein Opernhaus, als sich eine mysteriöse Fledermaus (Ivan Zinoviev) bemerkbar macht. Bösewicht oder doch nur ein Streich? Auf jeden Fall muss sie gefangen werden. Dafür stellt sich die weltbeste Vogelfängerin – Papagena (Anita Rosati) – in den Dienst, gemeinsam mit ihrem Lehrbuben Papageno.

Das Abenteuer, das die Kinder zu musikalischen Stationen in Garderoben, Pausenräumen, auf der Galerie, der Hinterbühne, der finsteren Unterbühne, in Gängen und Stiegenaufgängen führt, kann dann entweder im Team von Papagena – hier stammt die Musik mehrheitlich aus der “Zauberflöte” – oder im Team von Orlofsky mit den Zutaten der “Fledermaus” bestritten werden. Ein kleines, aber feines und vor allem mobiles Instrumentalensemble und die ausgezeichneten Sängerdarsteller sorgen vor jeder Kulisse für eine gut bekömmliche Dosis an klassischem Opernflair.

Kinder erleben Abenteuerreise durch die Welt der Oper Wenn da etwa im dunklen Kellergewölbe der Unterbühne das fröhliche Liebesduett von Papagena und Papageno erklingt, wenn im großen Pausenraum von den tanzenden, singenden Partygästen (Chor “Neue Wiener Stimmen”) zur Tritsch-Tratsch-Polka geladen oder im Beethoven-Foyer ein Fledermaus-Anlocktanz mit Flötenklang einstudiert wird, dann ist das ein Opernerlebnis, das auch dem größten Zappelphilipp Spaß macht.

Am Ende treffen sich alle wieder auf der Bühne – stoß’ an, stoß’ an! – und rund um eine gewaltige Geburtstagstorte kommt es zum großen Showdown. Ein Medley aus “Zauberflöte” und “Fledermaus”? Klingt nach Touristennepp. Ist in diesem Fall aber: Eine charmante, exzellent musizierte Abenteuerreise durch die Welt der Oper.

Weitere Termine sind am 27. Jänner sowie am 23. und 24. Februar. Alle Infos dazu sind auf der Website zu finden.