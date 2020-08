Bei Grabungsarbeiten in WIen-Favoriten wurde eine Panzersprenggranate entdeckt.

Bei Grabungsarbeiten in WIen-Favoriten wurde eine Panzersprenggranate entdeckt. ©APA

Bei Grabungsarbeiten in WIen-Favoriten wurde eine Panzersprenggranate entdeckt. ©APA

Panzersprenggranate bei Arbeiten in Wien-Favoriten freigelegt

Im Zuge von Grabungsarbeiten ist am Freitagvormittag Am Johannesberg in Wien-Favoriten eine Panzersprenggranate freigelegt worden.

Alarmierte Polizeibeamte verständigten einen sprengstoffkundigen Kollegen und den Entminungsdienst. Nach einer Besichtigung wurde das Kriegsrelikt vom Entminungsdienst abtransportiert, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

Es kam zu keiner Gefährdung für Menschen oder Sachen. Grundsätzlich rät die Polizei beim Auffinden von mutmaßlichem Kriegsmaterial zur unverzüglichen Kontaktierung des polizeilichen Notrufs unter Angabe der Fundstelle. Sprengstoffverdächtige Gegenstände sollten unbedingt unverändert liegen gelassen und nicht angefasst werden.