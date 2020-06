Panzergranate in Wien-Floridsdorf kontrolliert gesprengt

Nachdem bei Grabungsarbeiten in der Donaufelder Straße eine Panzersprenggranate freigelegt wurde, entschied man sich für am Dienstagabend für eine kontrollierte Sprengung.

Bei Grabarbeiten einer Baufirma wurde am 16. Juni gegen 17.00 Uhr in der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf ein Kriegsrelikt freigelegt.