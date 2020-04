Pannenhilfe auch bei weniger Verkehr weiterhin im Einsatz

Aktuell ist auf Österreichs Straßen deutlich weniger Verkehr. Dennoch sind die Pannenfahrer des ÖAMTC rund um die Uhr im Einsatz.

Trotz niedrigerem Verkehrsaufkommen sind die Pannenfahrer des ÖAMTC rund um die Uhr im Einsatz, was besonders für diejenigen wichtig ist, die etwa in Gesundheitsberufen arbeiten und auf ihr Auto angewiesen sind. Die Zahlen sind im Vergleich zu 2019 zwar rückläufig - dennoch war man auch im März 2020 über 41.000 Mal im Einsatz, so Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe, am Donnerstag.