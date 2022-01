Pandemie führte bei Frauen zu vorsichtigerem Umgang mit Geld

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Frauen in puncto Umgang mit ihrem Geld vorsichtiger sind.

Frage nach Folgen von Pandemie auf Geldleben

Teil hat seit Corona-Pandemie mehr finanzielle Sorgen

"Mit der Pandemie sind die finanziellen Sorgen in der Bevölkerung gestiegen", sagte Bawag-Finanzvorstand Enver Sirucic bei der Präsentation der Umfrage am Montag. 29 Prozent der befragten Frauen geben an, seit der Pandemie mehr finanzielle Sorgen zu haben, für 9 Prozent wurden die finanziellen Sorgen weniger. Von den Männern haben 25 Prozent mehr, und 12 Prozent weniger finanzielle Sorgen. Bei der Einschätzung der eigenen aktuellen Finanzsituation sind 47 Prozent der Frauen und 55 Prozent der Männer "optimistisch", beim Blick in die Zukunft trüben sich die Einstellungen jedoch ein: Für das Pensionsalter sind nur noch 36 Prozent der Frauen und 45 Prozent der Männer guter Dinge. Je älter die Befragten jedoch sind, desto optimistischer ist auch ihr Blick in die Zukunft.