Paketdienste: "Es wird jeder Beschwerden nachgegangen"

Der Paketboom in der Coronakrise bringt auch Probleme mit Paketdiensten. Branchenvertreter Wagner versichert jedoch: "Es wird seitens der Paketdienstleister jeder Beschwerde nachgegangen".

Wegen der Lockdowns in der Coronakrise haben sich die Paketlieferungen in Österreich vervielfacht und mit ihnen auch die Zahl der Beschwerden. Die Regulierungsbehörde RTR berichtet jüngst von rund 1.000 Empfangsbeschwerden pro Monat. Um diesen möglichst rasch und effektiv nachgehen zu können, rief Oliver Wagner, Geschäftsführer des Zentralverbandes Spedition & Logistik, die Kunden am Freitag dazu auf, möglichst genaue Angaben zu den Fällen zu machen.