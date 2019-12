Pärchen wollte Adventkranz stehlen: Festnahme nach Raubversuch in Wien

Am Montag versuchte ein Pärchen einen Adventkranz aus einem Blumengeschäft zu stehlen. Die beiden konnten festgenommen werden, ein Mitarbeiter wurde bei dem räuberischen Diebstahl leicht verletzt.

Am Montag kam ein 31-Jähriger gegen 15.30 Uhr in ein Blumengeschäft am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund. Seine 25-jährige Frau wartete währenddessen vor dem Geschäft. Zuerst versuchte der 31-Jährige ein Gesteck zu stehlen. Der 43-jährige Mitarbeiter bemerkte das jedoch. Anschließend wollte sich der mutmaßliche Täter einen Strauß Rosen binden lassen. Während der Angestellte dabei war, den Strauß zu binden, kam die 25-Jährige in das Blumengeschäft und stahl einen Adventkranz.