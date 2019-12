Pärchen war in Wien mit gestohlenem Pkw unterwegs: Anzeige

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Liesing ging der Polizei ein Duo ins Netz, das mit einem gestohlenem Auto unterwegs war.

Beamte der Polizeiinspektion Purkytgasse führten am 12. Dezember gegen 00.45 Uhr eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Wien-Liesing durch. Dabei stellten sie fest, dass das in der Nowakgasse angehaltene Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und die darauf montierten Kennzeichentafeln zur Fahndung ausgeschrieben waren.