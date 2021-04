Pärchen raubte Mann nach WC-Besuch in Wien-Meidling aus: Fahndung

Ein Mann und eine Frau sollen Mitte Februar einen 23-jährigen Mann mit geistiger Behinderung beim Verlassen eines öffentlichen Behinderten-WCs attackiert und beraubt haben. Die polizeiliche Fahnung läuft.

Paar raubte Mann mit geistiger Behinderung nach WC-Besuch aus

Der geistig behinderte Mann hatte laut Polizeisprecher Marco Jammer um 16.20 Uhr die Behindertentoilette eines Supermarktes in der Niederhofstraße aufgesucht. Die Frau lockte ihn aus dem WC und versuchte, ihm seine Tasche zu entreißen.

Als das nicht klappte, kam ihr Komplize zu Hilfe und umklammerte den 23-Jährigen. Mit vereinten Kräften brachten die Räuber seine Tasche in ihren Besitz. Darin waren seine Geldbörse, seine Ausweise, seine Karten und sein Handy, der Schaden betrug rund 400 Euro. Bevor sie das Weite suchten, warnte der männliche Täter das Opfer noch, die Polizei zu alarmieren. Er werde ihn sonst umbringen. Dann flüchtete das Duo zur U-Bahnlinie U6.

Wiener Polizei sucht Täter: Hinweise erbeten

Die Polizei veröffentlichte am Dienstag einige Fotos der beiden Verdächtigen, die sie über die Überwachungskameras in der Station gesichert hatte. Die Ermittler ersuchten um Hinweise an den Journaldienst des Wiener Landeskriminalamtes unter 01-31310-33800.