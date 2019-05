Paenda nach ESC-Aus: "Habe mein Ding durchgezogen"

Nach dem Aus für Österreichs ESC-Hoffnung Paenda gibt sich die Sängerin im ersten Interview positiv. "Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mein Ding durchgezogen", so die 31-Jährige.

Mit dem Finaleinzug in die Endrunde des 64. Eurovision Song Contests ist es für Österreichs Vertreterin Paenda zwar nichts geworden. Dennoch zeigte sich die 31-Jährige kurz nach ihrem Halbfinal-Aus vor Journalisten alles andere als am Boden, sondern äußerst selbstbewusst.

Paenda: Ich habe mich auf dem ganzen Weg keine Sekunde verbogen und bin noch immer der gleiche Act. Ich bin der gleiche Mensch. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mein Ding durchgezogen. Die Leute, denen es gefallen hat, werden hoffentlich länger dran bleiben und vielleicht sagen: Schade, aber dafür schaue ich mir ihr nächstes Konzert an.

Es wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht gewusst hätte, wie viele Menschen beim Song Contest zuschauen. Und natürlich hat es einem großen Teil nicht gefallen, es haben mich aber auch viele wissen lassen, dass es ihnen sehr wohl gefällt, was ich tue. Und das sind die Leute, die mich interessieren.

“Limits” hat ein Statement, von dem ich aus so vielen unterschiedlichen Gründen möchte, dass es in die Welt hinausgetragen wird: Unterhaltet Euch mit Euren Mitmenschen und fragt sie, wie es ihnen wirklich geht. Ich hoffe, dass der Song – auch wenn er nicht weitergekommen ist – die Menschen motiviert, hinzuschauen. “Limits” ist kein “Ich will den Eurovision Song Contest gewinnen”-Song, sondern ein Statement, mit seinen Emotionen offen umzugehen.