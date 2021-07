Paar verletzt sich bei Streit in Wien-Favoriten schwer

In der Nacht auf Dienstag eskalierte ein Beziehungsstreit in Wien-Favoriten. Die Polizei musste einschreiten, es kam zu einer Festnahme.

Ein 47-jähriger österreichischer Staatsbürger verständigte am 20. Juli gegen 1.30 Uhr die Polizei und gab an, dass es mit seiner 51-jährigen Lebensgefährtin zu einer Auseinandersetzung wegen Geldangelegenheiten gekommen sein soll.

Frau gewürgt und geschlagen: 47-jähriger Wiener festgenommen

Die Polizisten trafen in der Wohnung in Wien-Favoriten auf die schwer verletzte Frau sowie auf den ebenfalls verletzten Tatverdächtigen. Nach getrennten Befragungen dürfte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll die Frau vom Mann gewürgt und geschlagen worden sein. Die Lebensgefährtin habe sich gewehrt und dabei sei es auch zu Schnittverletzungen am Oberschenkel gekommen.