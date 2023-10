Paar in Wien-Meidling kehrte nach Gefängnis-Freigang nicht zurück

Am Montag wurde in Wien-Meidling ein Paar aufgegriffen, welches nach einem Freigang nicht in ihre Justizanstalten zurückgekehrt war.

Mehrere Anwohner in Wien-Meidling verständigten die Polizei, da ein Mann und eine Frau an ihren Haustüren läuteten und um Unterkunft baten, da diese auf der Flucht seien. In weiterer Folge konnte ein 27-Jähriger (StA.: Österreich) im nahegelegenen Gartenbereich eines Kleingartens durch die Beamten aufgefunden werden.

Paar flüchtete nach Gefängnis-Freigang in Wien-Meidling

Dieser gab an, dass er und seine 30-jährige Freundin (StA.:Polen) nach dem Freigang nicht in ihre Justizanstalten zurückgekehrt waren. Weiters gab dieser an, dass sich die 30-Jährige beim Übersteigen eines Zaunes an der Hand verletzte und deshalb blutete. Beamte der Polizeidiensthundeeinheit samt Personenspürhund wurden hinzugezogen und konnten die 30-Jährige kurze Zeit später ebenfalls im Gartenbereich eines Kleingartens auffinden. Beide Personen wurden nach medizinischer Behandlung den zuständigen Justizwachebeamten übergeben und in die

jeweiligen Justizanstalten gebracht.