Paar geriet in Wiener Wohnheim in Streit: Polizist kassierte Schlag ins Gesicht

Ein Streit zwischen einem Paar rief am Mittwoch die Polizei in einem Wohnheim für junge Erwachsene in Wien-Ottakring auf den Plan.

Polizisten wurden am7. Februar gegen 9.40 Uhr alarmiert, da es in einem Wohnheim für junge Erwachsene in Wien-Ottakring zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einer 19-Jährigen und ihrem 18-jährigen Freund (Stbg.: Österreich) gekommen sein soll.

Polizeieinsatz in Wiener Wohnheim

Im Zuge des Streits warf der 18-Jährige einen Kasten im Zimmer seiner Freundin um, dabei gingen mehrere Gläser und Gegenstände kaputt. Als die alarmierten Beamten den jungen Mann zu einem klärenden Gespräch aufforderten, öffnete dieser die Zimmertüre mit einem Messer im Hosenbund. Das Messer richtete der 18-Jährige jedoch weder gegen seine Freundin noch gegen die Polizisten.

Junger Mann attackierte Polizisten in Wien-Ottakring